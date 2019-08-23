Актёр Рассел Кроу остался недоволен местом на баскетбольном матче за $1,5 тыс

Знаменитый актер Рассел Кроу посетил баскетбольный матч Австралия – США и остался недоволен обзором с места, за которое ему пришлось заплатить $1,5 тыс.
«Полторы тысячи долларов за билет на это представление. Австралия против США. Вы шутите.
Если вас там не было среди 50 тысяч болельщиков, и вы решили смотреть матч по телевизору дома, то приняли правильное решение», — написал Кроу.
Видео доступно на странице Рассела в «Твиттере».
Обладатель «Оскара» опубликовал видео со своего места в VIP-зоне, которое оказалось прямо за разминочными площадками и скамейками для запасных игроков и тренеров, что существенно затрудняло ему обзор.
Встреча команд завершилась со счётом 102:86 в пользу гостей. Самым результативным игроком в матче стал Кемба Уокер, набравший 24 очка. Майлс Тёрнер оформил дабл-дабл, набрав 15 очков и 14 подборов.
На арене собралось более 51 тыс. зрителей. Обе команды завершают подготовку к Кубку мира. В субботу, 24 августа, Австралия и США проведут ещё один товарищеский матч.
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