Актёр Рассел Кроу остался недоволен местом на баскетбольном матче за $1,5 тыс

Знаменитый актер Рассел Кроу посетил баскетбольный матч Австралия – США и остался недоволен обзором с места, за которое ему пришлось заплатить $1,5 тыс.

«Полторы тысячи долларов за билет на это представление. Австралия против США. Вы шутите.

Если вас там не было среди 50 тысяч болельщиков, и вы решили смотреть матч по телевизору дома, то приняли правильное решение», — написал Кроу.

Видео доступно на странице Рассела в «Твиттере».

Обладатель «Оскара» опубликовал видео со своего места в VIP-зоне, которое оказалось прямо за разминочными площадками и скамейками для запасных игроков и тренеров, что существенно затрудняло ему обзор.



Встреча команд завершилась со счётом 102:86 в пользу гостей. Самым результативным игроком в матче стал Кемба Уокер, набравший 24 очка. Майлс Тёрнер оформил дабл-дабл, набрав 15 очков и 14 подборов.



На арене собралось более 51 тыс. зрителей. Обе команды завершают подготовку к Кубку мира. В субботу, 24 августа, Австралия и США проведут ещё один товарищеский матч.

