Тимма — о первом сборе «Химок»: поскорее бы собралась вся команда

Форвард «Химок» Янис Тимма поделился впечталениями от первого сбора подмосковной команды.



«Все здорово. Занятия нелегкие, но это понятно. Это первый сбор, который всегда посвящен физическим кондициям. Жду с нетерпением, когда соберется вся команда, чтобы уже начать налаживать «химию». Впереди нас ждет длинный и, надеюсь, успешный сезон.



Новички? Пока я вижу только молодых ребят и Девина Букера. Букер — отличный парень, общительный, старательный, все время борется. Энтони Гилла я знаю еще с прошлого сезона, он приезжал из Америки поддержать нас во время полуфинала Лиги ВТБ. Как я уже сказал, поскорее бы собралась вся команда, все наши главные силы, после чего мы будем делать заготовки и вырабатывать взаимопонимание на площадке. Не стоит забывать и о совместных мероприятиях. Обязательно все вместе сходим поужинать, чтобы еще лучше узнать друг друга в неформальной обстановке», — приводит слова Янниса Тиммы официальный сайт подмосковной команды.

