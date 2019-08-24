Тимма — о профсоюзе: всё должно способствовать меньшей травматизации игроков

Форвард «Химок» Янис Тимма поделился мыслями о работе в профсоюзе игроков Евролиги и отметил позитивные сдвиги. По словам Тиммы, улучшения заметны в организации матчей турнира.



«Да, улучшения есть, в целом, в организации матчей Лиги. От появления мальчиков, подающих мячи на разминках до более ускоренного прохождения всех процедур в аэропортах. Многие вещи касаются тренировок. Все эти нюансы очень важны для игроков во время очень длинного и непростого сезона.

Все в совокупности должно способствовать меньшей травматизации игроков. Одним словом, профсоюз — главный орган, который защищает игроков и их карьеры, чтобы мы чувствовали себя комфортно», — приводит слова Яниса Тиммы официальный сайт подмосковной команды.