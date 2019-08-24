Стивен Эй Смит: агент Энтони общался с представителями нескольких команд

Журналист ESPN Стивен Эй Смит рассказал о текущей ситуации вокруг свободного агента Кармело Энтони.
«Агент Кармело Энтони общался с представителями «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Портленд Трейл Блейзерс» и «Филадельфия Сиксерс». Я слышал, что у главного тренера «Портленда» Терри Стоттса есть сомнения по поводу Энтони в команде. Не знаю, тсавит ли это точку в истории, но у него точно есть сомнения», — приводит слова Стивена Эй Смита Fadeaway World.
Напомним, 35-летний Энтони в настоящее время является свободным агентом. Прошлый сезон опытный баскетболист выступал за «Хьюстон Рокетс». Ранее в сборной США отказались от его услуг на чемпионате мира в Китае. Энтони не исключил, что может завершить карьеру в ближайшее время.
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