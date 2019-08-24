Сборная США определилась с составом на чемпионат мира после травмы Кузмы

Тренерский штаб мужской сборной США по баскетболу определился с заявкой на чемпионат мира после травмы голеностопа, которую получил форвард Кайл Кузма. Теперь игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» не поможет команде в Китае, говорится в сообщении Eurohoops.



В предварительном составе американцев значатся 12 человек, которые и выступят на чемпионате мира. Заявка сборной США выглядит следующим образом:



Харрисон Барнс («Сакраменто Кингз»), Джейлен Браун («Бостон Селтикс»), Джо Харрис («Бруклин Нетс»), Брук Лопес («Милуоки Бакс»), Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Мэйсон Пламли («Денвер Наггетс»), Маркус Смарт («Бостон Селтикс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Майлз Тёрнер («Индиана Пэйсерс»), Кемба Уокер («Бостон Селтикс») и Деррик Уайт («Сан-Антонио Спёрс»).