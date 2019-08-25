Митчелл – о первом поражении сборной США с 2006 года: эта игра ничего не значит

Атакующий защитник сборной США Донован Митчелл подвёл итоги товарищеского матча с командой Австралии (94:98) при подготовке к чемпионату мира в Китае.



«Если честно, эта игра ничего не значит. Конечно, обидно проигрывать, но мы относимся к этому поражению как к опыту. У нас такой настрой. Если будем относиться к этому как к поражению, то утратим контроль над собой. В самолёте разберем видеозапись матча и подготовимся к игре с Канадой. Это лучшее, что можно сделать. Хочется одерживать победу в каждом матче, но нужно уметь извлекать урок из поражений», – приводит слова Митчелла The Athletic.



Поражение от Австралии стало для американцев первым с 2006 года в товарищеских матчах или на крупных турнирах, не учитывая отборочные встречи Кубка мира.