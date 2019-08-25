Куфос: начал играть в баскетбол после смерти отца, чтобы отвлечься

Новичок ЦСКА Коста Куфос рассказал, что для него значит переход в московский клуб, и поделился воспоминаниями о том, как начал играть в баскетбол.



«Для меня это была новая возможность. Мне очень повезло, что я отыграл 11 сезонов в НБА, а теперь попал в одну из лучших команд Европы. Мне очень повезло. Это отличная возможность стать лучше как баскетболист. Здесь я нахожусь среди лучших игроков, и это помогает мне совершенствоваться.



Тренер Итудис говорит всё напрямую, мне это понравилось. Он из тех тренеров, которые сделают тебя лучше. ЦСКА играет с умом, в команде много хороших игроков. Мне кажется, я хорошо впишусь в игру. Я могу открыться и завершить атаку.



Я играю до последнего, могу взять на себя черновую работу, играть в защите и в то же время приносить очки. Буду делать то, что скажет тренер. Если говорить о личных качествах, то я стараюсь всегда улыбаться и делать для людей то, что я бы хотел, чтобы делали для меня.



Когда я был маленьким, играл в баскетбол, начал заниматься больше, когда умер отец. Мне было девять. Я пытался найти в этом способ отвлечься от плохих мыслей. Когда у меня был стресс или что-то типа того, я выходил на улицу и играл. Это помогало мне отвлечься», — рассказал Куфос в интервью пресс-службе ЦСКА.