Куфос: начал играть в баскетбол после смерти отца, чтобы отвлечься

Новичок ЦСКА Коста Куфос рассказал, что для него значит переход в московский клуб, и поделился воспоминаниями о том, как начал играть в баскетбол.
«Для меня это была новая возможность. Мне очень повезло, что я отыграл 11 сезонов в НБА, а теперь попал в одну из лучших команд Европы. Мне очень повезло. Это отличная возможность стать лучше как баскетболист. Здесь я нахожусь среди лучших игроков, и это помогает мне совершенствоваться.
Тренер Итудис говорит всё напрямую, мне это понравилось. Он из тех тренеров, которые сделают тебя лучше. ЦСКА играет с умом, в команде много хороших игроков. Мне кажется, я хорошо впишусь в игру. Я могу открыться и завершить атаку.
Я играю до последнего, могу взять на себя черновую работу, играть в защите и в то же время приносить очки. Буду делать то, что скажет тренер. Если говорить о личных качествах, то я стараюсь всегда улыбаться и делать для людей то, что я бы хотел, чтобы делали для меня.
Когда я был маленьким, играл в баскетбол, начал заниматься больше, когда умер отец. Мне было девять. Я пытался найти в этом способ отвлечься от плохих мыслей. Когда у меня был стресс или что-то типа того, я выходил на улицу и играл. Это помогало мне отвлечься», — рассказал Куфос в интервью пресс-службе ЦСКА.
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