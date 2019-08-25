Попович пошутил, что «Спёрс» обменял Миллза, принесшего Австралии победу над США

Главный тренер сборной США и «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович пошутил по поводу защитника сборной Австралии Патрика Миллза, который выступает в составе техасской команды.
«Мы уже обменяли Патрика. Я хотел сообщить ему до того, как это появится в прессе, но уже поздно», — приводит слова Поповича FOX Sports.
Напомним, встреча сборных США и Австралии завершилась победой австралийцев со счётом 98:94. Матч собрал 52 079 зрителей. Самым результативным игроком стал Пэтти Миллз, набравший 30 очков. В составе сборной США Кемба Уокер набрал 22 очка.
Впереди сборную США ждёт выступление на Кубке мира, который будет проходить в Китае с 31 августа по 15 сентября. Для американцев поражение от Австралии стало первым на крупных турнирах за последние 13 лет.
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