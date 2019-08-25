Вяльцев: цель на сезон — победа в Единой лиге ВТБ и выход в плей-офф Евролиги

Атакующий защитник баскетбольного клуба «Химки» Егор Вяльцев рассказал о целях, которые стоят перед командой на предстоящий сезон.
«Руководство хочет в первую очередь только лучшее для команды и старается найти оптимальные кандидатуры, которые необходимы на данный момент, чтобы достичь тех высот, которые поставлены перед нами — победа в Единой лиге ВТБ и как минимум выйти в плей-офф Евролиги. А дальше будем биться не на жизнь, а на смерть. Если в регулярном сезоне ещё можно что-то исправить, то в плей-офф это гораздо сложнее.
В принципе, каждый год любая команда становится сильнее. Например, «Зенит» будет играть в Евролиге. У них отличный состав, хороший тренер, который знает, что хочет. Уверен, они будут конкурентоспособны, если судить по тем игрокам, которых они подписали. Будет интересно не только в Евролиге, но и в Единой лиге ВТБ. Конкуренция обостряется, слабых команд вообще нет», — приводит слова Егора Вяльцева News.ru.
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