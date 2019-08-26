Двукратный MVP НБА Карри сыграл в баскетбол на улице

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз», двукратный MVP НБА Стефен Карри поиграл в баскетбол на уличной площадке в Окленде. Карри сыграл в баскетбол с подростками, собравшимися на площадке.

Довольно быстро площадку окружили зрители, которые начали снимать происходящее. Карри реализовал несколько классных бросков, но также не смог сдержать одного из соперников, который забросил трёхочковый через руки звезды НБА.

В минувшем сезоне «Голден Стэйт» дошёл до финала плей-офф НБА, где уступил «Торонто Рэпторс». Клуб из Канады впервые в своей истории выиграл турнир.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате» по ссылке.