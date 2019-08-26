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Базаревич: временами мы играли нормально, а иногда — откровенно ужасно

Базаревич: временами мы играли нормально, а иногда — откровенно ужасно
Баскетбол / Кубок мира 2019 0

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал поражение своих подопечных от Аргентины в товарищеском матче со счётом 64:85.

«Временами мы играли нормально, а иногда — откровенно ужасно. Это отличный урок для нас. Нужно привести свою игру в порядок. Может быть, где-то сказалась смена часовых поясов и еще что-то, но игроки выглядели тяжелыми. И нам нужно улучшать эффективность нападения — сегодня оно было плохим.

Еще есть немного времени до начала Кубка мира. Аргентина — сильная команда с опытными игроками, а молодость наших защитников стала одной из причин большого количества потерь сегодня. Мы продолжали терять важных игроков в течение подготовки, и нам самим нужно понять, чего стоит ожидать от нашей команды. Поэтому сейчас важен просто каждый следующий матч. Нужно бороться, показывать характер, играть с хорошей мотивацией и настроем.

Не хочу говорить о результате. Если мы соберем команду воедино, будем показывать такой баскетбол, который показывали моментами сегодня и в других контрольных матчах, то у нас все будет в порядке», — приводит слова Сергея Базаревича официальный сайт РФБ.

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