Базаревич: временами мы играли нормально, а иногда — откровенно ужасно

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал поражение своих подопечных от Аргентины в товарищеском матче со счётом 64:85.



«Временами мы играли нормально, а иногда — откровенно ужасно. Это отличный урок для нас. Нужно привести свою игру в порядок. Может быть, где-то сказалась смена часовых поясов и еще что-то, но игроки выглядели тяжелыми. И нам нужно улучшать эффективность нападения — сегодня оно было плохим.



Еще есть немного времени до начала Кубка мира. Аргентина — сильная команда с опытными игроками, а молодость наших защитников стала одной из причин большого количества потерь сегодня. Мы продолжали терять важных игроков в течение подготовки, и нам самим нужно понять, чего стоит ожидать от нашей команды. Поэтому сейчас важен просто каждый следующий матч. Нужно бороться, показывать характер, играть с хорошей мотивацией и настроем.



Не хочу говорить о результате. Если мы соберем команду воедино, будем показывать такой баскетбол, который показывали моментами сегодня и в других контрольных матчах, то у нас все будет в порядке», — приводит слова Сергея Базаревича официальный сайт РФБ.