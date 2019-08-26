Итудис: должны приступать к занятиям более агрессивно, нежели в прошлые годы

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что в нынешнем сезоне команде предстоит более агрессивно подойти к предсезонной подготовке, чем в прошлые годы.



«По требованиям профсоюза игроков мы начали работать только 26 августа, а потому должны приступать к занятиям более агрессивно, нежели в прошлые годы. Предполагаем, что сегодня Костас Хацихристос оценит состояние игроков при помощи тестов, поймем, кто на что способен физически. В соответствии с этим и построим программу нашей работы. Но некоторыми вещами начнем заниматься прямо сейчас, например внедрением наших идей в нападении и защите. Главный акцент сейчас, конечно, на кондициях игроков», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.