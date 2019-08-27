Куртинайтис назвал причину поражения от «Будучности» в товарищеском матче

Главный тренер БК «Химки» Римас Куртинайтис прокомментировал результат товарищеского матча с «Будучностью». Подмосковный клуб уступил со счётом 74:83.
«Две с половиной четверти мы вели с разницей 14 очков, но у нас, к сожалению, пока очень мало игроков основного состава. Так что мы больше использовали в игре ребят из второй команды, а им пока тяжело на этом уровне. Янис Тимма не принял участия в матче, так как его беспокоит колено.
Цели обязательно выиграть этот матч не было, хотя желание такое есть всегда. Мы понимаем, что эта игра лишь часть подготовки, и не снижали нагрузок, не отходили от нашего плана по физической подготовке.
Отмечу, что хорошо проявили себя игроки основы: Гилл набрал 18 очков, Букер — 14, Бертанс — 17. Весь ростер получил достаточно игрового времени и нагрузки. Дальше работаем по плану», — цитирует Куртинайтиса пресс-служба «Химок».
На сборах в Словении «Химки» теперь 29 августа проведут контрольный матч с местным клубом «Приморск».
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