Полиция предъявила обвинения Демаркусу Казинсу в связи с угрозами бывшей девушке

Полиция штата Алабама начала расследование в связи с угрозами со стороны центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркуса Казинса своей бывшей девушке и матери своего ребёнка Кристи Уэст, сообщает USA Today. Представители полиции подтвердили, что получили копию разговора Казинса с Уэст.



Кристи Уэст заявила в полицию об угрозах со стороны бывшего парня и отца её ребёнка сразу после разговора. По информации источника, Казинсу предъявлены обвинения в связи с инцидентом.



Напомним, Демаркус Казинс потребовал у Кристи Уэст разрешение взять сына на свою свадьбу с Морган Лэнг, но получил отказ, посел чего пригрозил девушке расправой.

Ранее в прессе сообщалось, что инцидент произошёл 23 августа 2019 года.