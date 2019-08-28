Сборная России разгромила Испанию в товарищеском матче

Сборная России по баскетболу продолжает подготовку к Кубку мира – 2019. В рамках подготовки россияне провели товарищеский матч со сборной Испании. Встреча проходила в Китае и завершилась крупной победой россиян — 74:55.

Определяющими стали вторая и третья четверти. Именно в эти десятиминутки россияне обеспечили преимущество в 19 очков.

Ранее сборная России в товарищеском матче потерпела крупное поражение от Аргентины (64:85).

Чемпионат мира по баскетболу будет проходить с 31 августа по 15 сентября в Китае. На групповом этапе соперниками российской сборной станут сборные Нигерии, Аргентины и Южной Кореи. Из-за травм на турнир не поехали ведущие игроки, включая Тимофея Мозгова и Алексея Шведа.

Баскетбол. Товарищеский матч

Испания — Россия — 55:74 (21:21, 6:11, 13:27, 15:15).