Брайант: между нами с Шакилом О’Нилом нет никакой вражды

Бывший защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант заявил, что между ним и Шакилом О’Нилом нет никакой вражды.



«Между нами с Шаком нет никакой вражды. Понимаю, что большинство СМИ хотело бы увидеть противостояние между нами, но этого не будет. Между нами ничего, кроме любви. Да и, если уж на то пошло, мы слишком стары, чтобы устраивать разборки», — написал в «Твиттере» Коби Брайант.

Посмотреть запись можно в «твиттере» Коби Брайанта.

Напомним, ранее бывший защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант раскритиковал экс-одноклубника — Шакила О’Нила. По мнению Брайанта, О’Нил мог стать величайшим игроком всех времён. На это Шаакил ответил, что причиной поражений команды была игра самого Брайанта.