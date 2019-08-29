Новичок «Автодора»: постараюсь не смотреть на русских девушек

Французский центровой Муаммаду Жете, подписавший контракт с «Автодором», рассказал об адаптации в России.

«Признаюсь, увидел не совсем то, чего ожидал. Я был приятно удивлён. Откровенно говоря, во Франции россиян считают очень холодными и не слишком приветливыми людьми. Приехав в Саратов, местные жители поначалу действительно показались мне чёрствыми, что оказалось лишь первым обманчивым впечатлением. Когда вы разрушаете этот стереотип в своей голове, то россияне предстают даже более дружелюбными, гостеприимными, открытыми и приветливыми людьми, чем французы. Не скрою, был очень этому рад.

Два или три раза прогуливался по набережной Волги. В ближайшее время постараюсь заглядывать туда почаще, потому что знаю, что уже через несколько месяцев похолодает и станет совсем не до прогулок. Легендарная русская зима – единственное, чего я по-настоящему боюсь. Говорят, что с декабря по февраль в Россию приходят жуткие морозы. Хоть я вроде и готов к ним, привёз с собой много теплой одежды, но беспокойство по поводу погоды все равно присутствует.

Русские девушки? У меня уже есть невеста Ева. Два года назад у нас родился первенец Ноа. Ева с ребенком останутся во Франции, но обязательно несколько раз за сезон приедут навестить меня. Так что постараюсь не смотреть на русских девушек (смеётся)», — сказал Жете в интервью клубной пресс-службе.