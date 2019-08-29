С. Карасёв: неважно, что о сборной России не говорят, мы знаем свой потенциал

Баскетболист сборной России Сергей Карасёв не смущён тем, что эксперты не рассматривают национальную команду в качестве фаворитов Кубка мира. По словам Карасёва, это даёт возможность спокойно готовиться к турниру.

«Не многие говорят о нас. Но это неважно, мы знаем свой потенциал. То, что мы не находимся под светом софитов, не так уж плохо, потому как можем спокойно делать нашу работу, продолжать прогресс и выходить на пик формы, что очень важно для такого турнира.

Мы можем удивить. У нас достаточно опытных игроков, которые обладают талантом и умеют настраиваться на победы. Мы амбициозны и будем играть с большим сердцем и энергией. Это важно для нас, нашей команды и всей страны. Готовы показать, что Россия по-прежнему очень конкурентоспособная", — приводит слова Карасёва официальный сайт FIBA.