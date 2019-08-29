Полиция выписала ордер на арест Демаркуса Казинса

Полиция города Мобил (штат Алабама, США) выписала ордер на арест центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркуса Казинса, сообщает USA TODAY. 27 августа стало известно, что Казинс угрожал своей бывшей девушке и матери их ребёнка убийством. Демаркус был недоволен, что женщина отказала ему во встрече с сыном. Казинс хотел видеть ребёнка на церемонии своего бракосочетания с Морган Лэнг.

Получив отказ, он пригрозил бывшей девушке «всадить пулю в голову». Инцидент произошёл 23 августа 2019 года, на решение об аресте ушло менее недели.

Напомним, в межсезонье Казинс покинул «Голден Стэйт Уорриорз» и подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». Но летом он получил разрыв крестообразных связок колена и рискует пропустить весь сезон.