Пачулия получил должность в «Голден Стэйт Уорриорз»

Бывший центровой сборной Грузии и ряда команд НБА Заза Пачулия получил работу в «Голден Стэйт Уорриорз». Экс-баскетболист станет консультантом команды, сообщает официальная страница пресс-службы клуба в «Твиттере». В введении Пачулии будет как решение вопросов баскетбола, так и финансовые вопросы, касающиеся команды.

Отметим, что в прошлом Пачулия выступал за «Голден Стэйт Уорриорз» и дважды выигрывал с командой чемпионский титул.

Всего в НБА он провёл шестнадцать сезонов. В регулярных чемпионатах он принял участие в 1098 матчах, набирая в них 6,8 очка, собирая 5,8 подбора и совершая 1,3 передачи. В плей-офф он сыграл в 73 встречах, набирая в них 5,0 очка и собирая 4,4 подбора.

Минувший сезон Пачулия провёл в «Детройт Пистонс».