Пачулия получил должность в «Голден Стэйт Уорриорз»
Бывший центровой сборной Грузии и ряда команд НБА Заза Пачулия получил работу в «Голден Стэйт Уорриорз». Экс-баскетболист станет консультантом команды, сообщает официальная страница пресс-службы клуба в «Твиттере». В введении Пачулии будет как решение вопросов баскетбола, так и финансовые вопросы, касающиеся команды.
Отметим, что в прошлом Пачулия выступал за «Голден Стэйт Уорриорз» и дважды выигрывал с командой чемпионский титул.
Всего в НБА он провёл шестнадцать сезонов. В регулярных чемпионатах он принял участие в 1098 матчах, набирая в них 6,8 очка, собирая 5,8 подбора и совершая 1,3 передачи. В плей-офф он сыграл в 73 встречах, набирая в них 5,0 очка и собирая 4,4 подбора.
Минувший сезон Пачулия провёл в «Детройт Пистонс».
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