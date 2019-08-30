«Енисей» объявил о переходе бывшего форварда «Химок» Грина

Американский форвард Гарлон Грин (28 лет, 201 см)подписал контракт с БК «Енисей», сообщает пресс-служба красноярцев.

В минувшем сезоне 28-летний Грин выступал за «Химки» и «Хапоэль» из Тель-Авива. За «Химки» американец провёл 15 матчей, его средние показатели составили 5,2 очка, 0,6 передачи и 1,7 подбора.

Ранее сообщалось, что у Грина были предложения из Франции, также один из клубов НБА предлагал ему частично гарантированный контракт. Но в итоге американский игрок предпочёл вариант с красноярским клубом.

Гарлон Грин — младший брат игрока «Хьюстон Рокетс» Джеральда Грина.

В прошлом сезоне в турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Енисей» занял девятое место и остановился в шаге от места в плей-офф турнира.