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Фридзон: сборная России должна показать всё, на что способна

Фридзон: сборная России должна показать всё, на что способна
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Капитан сборной России Виталий Фридзон в преддверии дебютного матча на Кубке мира в Китае подчеркнул, что все игроки команды с нетерпением ждут матча с Нигерией, который начнётся 31-го августа в 11:30 по московскому времени.

«Мы готовы, готовы к чемпионату мира. Все ребята подошли к нему в хорошем настроении. Завтра мы должны показать всё, на что способны. Все ребята ждут не дождутся начала турнира», — передаёт слова Фридзона корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

Кубок мира будет проходить в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России попала в одну группу со сборными Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.

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