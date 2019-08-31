Кириленко: сборной России нужна свежая кровь

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о работе над составом сборной России вместе с главным тренером команды Сергеем Базаревичем.
«Мы работаем с Сергеем Базаревичем уже третий год. Пытаемся пробовать молодых, просматривать ребят, которые придут на смену нынешнему поколению. Еще два-три года, и многие из тех ребят, кто сейчас играет в сборной, будут заканчивать карьеру. Нужна свежая кровь. Все эти подготовительные тренировочные лагеря, которые мы проводим перед играми сборной, в этом смысле очень важны.
Так, четыре года назад мы нашли Женю Бабурина, Володя Ивлев появился в команде, Миша Кулагин. В этот раз в сборной появились Сопин, Мотовилов. Кто-то думал, что у них будет мало шансов поехать на чемпионат мира. Но все оказалось не так — и они с нами», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Надеждой Перепечко.
- 31 августа 2019
-
11:11
-
11:04
-
11:03
-
11:00
-
10:32
-
09:45
-
00:28
- 30 августа 2019
-
23:23
-
23:11
-
21:57
-
20:59
-
19:59
-
18:52
-
17:44
-
16:42
-
14:58
-
14:54
-
14:38
-
14:03
-
13:47
-
13:35
-
12:20
-
11:35
-
10:53
-
09:06
-
00:17
- 29 августа 2019
-
23:43
-
22:32
-
22:09
-
21:34
-
20:52
-
19:29
-
18:58
-
17:48
-
14:25