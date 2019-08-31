Кириленко: сборной России нужна свежая кровь

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о работе над составом сборной России вместе с главным тренером команды Сергеем Базаревичем.



«Мы работаем с Сергеем Базаревичем уже третий год. Пытаемся пробовать молодых, просматривать ребят, которые придут на смену нынешнему поколению. Еще два-три года, и многие из тех ребят, кто сейчас играет в сборной, будут заканчивать карьеру. Нужна свежая кровь. Все эти подготовительные тренировочные лагеря, которые мы проводим перед играми сборной, в этом смысле очень важны.



Так, четыре года назад мы нашли Женю Бабурина, Володя Ивлев появился в команде, Миша Кулагин. В этот раз в сборной появились Сопин, Мотовилов. Кто-то думал, что у них будет мало шансов поехать на чемпионат мира. Но все оказалось не так — и они с нами», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Надеждой Перепечко.