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Кириленко: сборной России нужна свежая кровь

Кириленко: сборной России нужна свежая кровь
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о работе над составом сборной России вместе с главным тренером команды Сергеем Базаревичем.

«Мы работаем с Сергеем Базаревичем уже третий год. Пытаемся пробовать молодых, просматривать ребят, которые придут на смену нынешнему поколению. Еще два-три года, и многие из тех ребят, кто сейчас играет в сборной, будут заканчивать карьеру. Нужна свежая кровь. Все эти подготовительные тренировочные лагеря, которые мы проводим перед играми сборной, в этом смысле очень важны.

Так, четыре года назад мы нашли Женю Бабурина, Володя Ивлев появился в команде, Миша Кулагин. В этот раз в сборной появились Сопин, Мотовилов. Кто-то думал, что у них будет мало шансов поехать на чемпионат мира. Но все оказалось не так — и они с нами», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Надеждой Перепечко.

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