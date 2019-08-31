Базаревич: понравились защитники корейцев. Только имена их не спрашивайте

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал итоги матча со сборной Нигерии (82:77) и поделился мыслями о предстоящем матче со сборной Кореи.
«Мы контролировали игру в начале, затем отпустили инициативу, дали Нигерии разыграться. Вернулись в игру лишь в последние минуты. Показали в заключительном отрезке больше концентрации, а немного удачи позволили вытащить нервную концовку. Помимо очков, получили уверенность, потому что выиграть первую игру всегда важно.
Корейский баскетбол загадочен, но мы следим и за ним. Быстрое движение мяча, скоростная игра, в отличие от сегодняшней тяжелой Нигерии. Есть в сборной Кореи и натурализованные игроки. Мне понравились их защитники. Только не спрашивайте, как их зовут», — рассказал Базаревич на пресс-конференции.
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