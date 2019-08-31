Кулагин: оказались сильнее и организованнее, за счёт чего и выиграли

Защитник сборной России Михаил Кулагин прокомментировал итоги матча со сборной Нигерии (82:77).



«Безусловно, рады, что нам удалось победить. Это была одна из самых важных игр для нас. Мы почувствовали уверенность и смогли найти свою игру.



Думаю, что сегодня я сыграл неплохо. Но это не самое главное. Самое главное – играть всей командой. Меня ребята старались выводить, получались свободные броски, что-то удалось забить, а что-то — нет. Важно, что мы выиграли.



Последние минуты игры всегда самые тяжёлые. Это эмоции, это накопленная усталость. Мы оказались сильнее и организованнее, за счёт чего и выиграли встречу», — передаёт слова Михаила Кулагина корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.