Воронцевич: «мертвые» судьи, свистят фигню полную

Форвард сборной России Андрей Воронцевич раскритиковал судей после победного для россиян матча со сборной Нигерии. По словам Воронцевича, судьи не давали игрокам бороться.



«Честно, «мертвые» судьи. Простите меня, господа судьи! Но к таким судьям, как сегодня, отношусь не очень хорошо. Когда свистят фигню полную. Видимо, они не знают, как играют в Европе, когда допускается небольшой контакт. Мы же не волейболисты, которые через сетку друг от друга стоят. У нас же контактный вид спорта. Но я верю в лучшее, надеюсь, они перестроятся по ходу чемпионата», — передаёт слова Воронцевича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

Напомним, встреча завершилась победой россиян со счётом 82:77. Помимо сборной Нигерии, в одной группе с Россией выступают команды Аргентины и Южной Кореи.

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