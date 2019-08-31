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Дэвид Блатт поздравил сборную России с победой над Нигерией

Дэвид Блатт поздравил сборную России с победой над Нигерией
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Экс главный тренер сборной России Дэвид Блатт поздравил российскую команду с успешным стартом на Кубке мира по баскетболу в Китае. Сборная России в стартовом матче турнира в упорной борьбе переиграла команду Нигерии со счётом 82:77.

«У меня во время матча сборной России была тренировка, но я следил, как развиваются события. Поздравляю сборную России с победой. Я очень счастлив», — приводит слова Блатта ТАСС.

Блатт возглавлял национальную сборную России в период с 2006 по 2012 год, выиграл с ней чемпионат Европы 2007 года и завоевал бронзовые медали Олимпийских игр 2012 года.

Напомним, 20 августа специалист сообщил, что у него был диагностирован рассеянный склероз. Игроки сборной России поддержали тренера специальными футболками.

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