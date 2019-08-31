Восхитительная победа! Нас били нигерийцы и судьи, но Россия прорвалась

Россияне одержали первую за девять лет победу на чемпионате мира. Все решилось в концовке в стиле НБА.

Календарь сборной России на первом групповом этапе, как и вообще состав группы В, в которую благодаря доброй воли и счастливым рукам Коби Брайанта попала наша команда, дает не просто реальный шанс выполнить задачу-минимум — выйти из группы и обеспечить себе олимпийскую квалификацию — но и замахнуться на нечто большее. Например, побороться за медали и прямой выход на Олимпийские игры в Токио.

Начинать чемпионат мира игрой Нигерией — все-таки далеко не то же самое, что c Аргентиной. Есть возможность не в суперэкстремальном режиме втянуться в турнир, почувствовать свою игру, площадку, антураж. Тем более это проще сделать, когда твой соперник не в самом хорошем настроении. Разборки по поводу денег накануне всех крупных турниров — такой же традиционный атрибут африканских сборных, как атлетизм и отсутствие тактической выучки.

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Забавно (на самом деле не очень) было наткнуться на одном из букмекерских сайтов на информацию о потерях в составах обеих сборных. В представлении к матчу в строке «Не сыграют» напротив нашей команды был скромно указан… лишь Тимофей Мозгов. Как молоды мы были…

Коленки не тряслись, руки не дрожали

Свой последний матч на чемпионате мира сборная России провела почти девять лет назад. 11 сентября 2010 года в матче за седьмое место россияне одолели словенцев (83:78). Из нынешнего состава за сборную тогда играли Андрей Воронцевич, Виталий Фридзон и Сергей Быков, который сейчас помогает в тренерском штабе Сергею Базаревичу. Лучшим у наших в том матче стал Тимофей Мозгов, на счету которого 19 очков и 3 подбора.

Были опасения, что в первом матче после такого долгого перерыва коленки затрястись могли даже у самых опытных и проверенных бойцов. Но с первых же минут стало понятно, что предстартовый мандраж прошел мимо российской раздевалки.

Нигерию сразу же огорошили дерзкой игрой под ее щитом. Такого они точно не ожидали. Вся мощь нигерийского баскетбола с удивлением раз за разом наблюдала, как кто-то из наших оставался в одиночестве под их кольцом и спокойно укладывал мяч в кольцо. Сразу, без раскачки, полетели в цель трехочковые. Особенно преуспел в этом Михаил Кулагин, три раза подряд поразивший издалека чужое кольцо. Дело для нигерийцев запахло керосином.

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Вообще по игре, первая четверть стала лучшей за этот месяц в исполнении нашей сборной. Тем обиднее стало во второй, когда заработанное отличной игрой преимущество стало таять на глазах. Тактически пустая Нигерия включила на максимум индивидуальное мастерство и обещанную мощь, против которой у нас, в отсутствие «больших», приемов нет. Игры с Ираном и Литвой это хорошо показали.

От 11-очкового преимущества россиян ничего не осталось. Словно под гипнозом африканцев российские баскетболисты скатились к индивидуальной игре, добавив ко всему ещё и глупые потери. Явно растерялся в своем первом в жизни матче на ЧМ Григорий Мотовилов. За отведенные пару минут на площадке совершил потерю, сфолил и промахнулся. В матче, где жизненно важен результат, давать набивать шишки молодняку никто не будет.

Нигерийцы добавили жёсткой агрессии в защите, но оппозиционной атакой похвастаться по-прежнему не могли. Перерыв зафиксировал "+5" в пользу россиян.

Концовка в стиле НБА

Во второй половине нигерийцы только усилили свою агрессию, эпизодами переходящую в откровенную грубость. Отличились даже симуляцией. Это всегда забавно выглядит в исполнении мощных двухметровых мужиков. Игра у наших к середине третьей четверти замерла. Разразился долгожданным трехочковым Карасев, но игру наших это, к сожалению, не разбудило.

Вышедший на три секунды ещё один молодой игрок Андрей Сопин успел сфолить на чужой трехе и разбить губу. Свою. Нигерийцы сначала сравняли, а в самой первой атаке четвертой четверти впервые с начала игры вышли вперед.

Когда парни в зеленом сначала реализовали трехочковый, а потом забили в быстром отрыве и оторвались на восемь очков, стало совсем неприятно. Российская игра в первой четверти стала грустным воспоминанием. Силы у россиян кончились. Поддержать на плаву помогли дальние попадания Зубкова и Воронцевича. Три минуты до конца – и пошла борьба характеров. Включился в нее даже Андрей Кириленко, который на трибунах гнал наших вперед не хуже российских болельщиков, в количестве 40 человек добравшихся до Китая.

Все решилось в последней атаке нигерийцев. Получив фол в атаке, африканцы подписали себе приговор. Два штрафных Воронцевича дали выдохнуть. Обошлось. Последние десять секунд встречи растянулись в стиле НБА на добрые 15 минут — фолы, штрафные, тайм-ауты тренеров.

Сборная России одержала первую за почти десять лет победу на Кубке мира, причем сделала в ключевом матче, от которого во многом будут зависеть все дальнейшие расклады в группе. Уже в понедельник наша команда встретится с корейцами, начало игры — в 15:30 по Москве.