Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2019 | Dota 2
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Сборная России по баскетболу сделала футболки в поддержку Блатта

Сборная России по баскетболу сделала футболки в поддержку Блатта
Баскетбол / Кубок мира 2019 0

Сборная России по баскетболу поддержала бывшего наставника национальной команды Дэвида Блатта. Накануне, 20 августа, специалист сообщил, что у него был диагностирован рассеянный склероз.

На футболке написано Play hard, play with heart. #DavidStayStrong (Играй хорошо, играй с сердцем. #ДэвидОставайсяСильным).

Несмотря на тяжёлую болезнь, Блатт планирует и дальше продолжать работать. В настоящее время специалист возглавляет «Олимпиакос». Он уже сообщил, что планирует адаптироваться к болезни и дальше руководить командой.

Сегодня, 21 августа, сборная России проводит открытую тренировку в рамках подготовки к Кубку мира. Турнир будет проходить с 31 августа по 15 сентября в Китае. На групповом этапе россияне сыграют со сборными Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.

Футболка в поддержку Блатта
Футболка в поддержку Блатта
Фото: Пресс-служба РФБ
«Быть примером для всех и никогда не сдаваться». У Блатта неизлечимая болезнь
У легендарного тренера сборной России первично-прогрессирующий рассеянный склероз. Он собирается продолжить работу и быть примером для всех.
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент