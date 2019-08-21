Сборная России по баскетболу сделала футболки в поддержку Блатта

Сборная России по баскетболу поддержала бывшего наставника национальной команды Дэвида Блатта. Накануне, 20 августа, специалист сообщил, что у него был диагностирован рассеянный склероз.

На футболке написано Play hard, play with heart. #DavidStayStrong (Играй хорошо, играй с сердцем. #ДэвидОставайсяСильным).

Несмотря на тяжёлую болезнь, Блатт планирует и дальше продолжать работать. В настоящее время специалист возглавляет «Олимпиакос». Он уже сообщил, что планирует адаптироваться к болезни и дальше руководить командой.

Сегодня, 21 августа, сборная России проводит открытую тренировку в рамках подготовки к Кубку мира. Турнир будет проходить с 31 августа по 15 сентября в Китае. На групповом этапе россияне сыграют со сборными Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.

Футболка в поддержку Блатта Фото : Пресс-служба РФБ