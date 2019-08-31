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Лучшие моменты матча Кубка мира — 2019 Россия — Нигерия

Лучшие моменты матча Кубка мира — 2019 Россия — Нигерия
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Сегодня, 31 августа, в Китае стартовал чемпионат мира по баскетболу. Сборная России матч первого тура группового этапа проводила с соперниками из Нигерии. Команда Базаревича уверенно выиграла первую четверть. В двух следующих десятиминутках на паркете шла равная борьба. Заключительный игровой отрезок выдался для россиян сложным. Нигерийцы совершили рывок и оторвались на 8 очков. Однако во второй половине четверти подопечные Базаревича собрались и сумели вырвать победу — 82:77.

Самым результативным в составе победителей стал Михаил Кулагин, набравший 16 очков. 14 баллов набрал другой баскетболист ЦСКА, форвард Андрей Воронцевич.

Обзор этой встречи представлен на официальном канале ФИБА в YouTube.

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