Воронцевич: самый серьёзный соперник сборной России — мы сами

Форвард сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич поделился мыслями о положении дел в стане национальной команды, а также рассказал, что стало ключевым фактором в победе над Нигерией в матче первого тура группового этапа Кубка мира — 2019 (82:77).
«Самый серьёзный соперник сборной России — это мы сами. Если будем контролировать свою игру, все процессы внутри коллектива и, как я сказал, прибавлять в уверенности, то сможем победить любого. Главное — совладать с собой, оставаться всем вместе и добиться здесь хорошего результата.
Что касается победы над Нигерией, то ключом к ней стали терпение и защита. У нас сбалансированный состав, и все 12 игроков могут выйти на площадку. Сменяемся, помогаем друг другу, используем хорошую ротацию", — приводит слова баскетболиста официальный сайт Российской федерации баскетбола.
- 1 сентября 2019
-
16:34
-
15:58
-
14:56
-
13:37
-
12:49
-
11:24
-
09:37
- 31 августа 2019
-
23:54
-
22:55
-
21:35
-
20:54
-
20:06
-
18:56
-
17:28
-
15:59
-
15:56
-
15:56
-
15:46
-
14:51
-
14:49
-
14:40
-
14:37
-
13:39
-
11:11
-
11:04
-
11:03
-
11:00
-
10:32
-
09:45
-
00:28
- 30 августа 2019
-
23:23
-
23:11
-
21:57
-
20:59
-
19:59