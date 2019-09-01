Воронцевич: самый серьёзный соперник сборной России — мы сами

Форвард сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич поделился мыслями о положении дел в стане национальной команды, а также рассказал, что стало ключевым фактором в победе над Нигерией в матче первого тура группового этапа Кубка мира — 2019 (82:77).

«Самый серьёзный соперник сборной России — это мы сами. Если будем контролировать свою игру, все процессы внутри коллектива и, как я сказал, прибавлять в уверенности, то сможем победить любого. Главное — совладать с собой, оставаться всем вместе и добиться здесь хорошего результата.

Что касается победы над Нигерией, то ключом к ней стали терпение и защита. У нас сбалансированный состав, и все 12 игроков могут выйти на площадку. Сменяемся, помогаем друг другу, используем хорошую ротацию", — приводит слова баскетболиста официальный сайт Российской федерации баскетбола.