С. Карасёв: в сборной Кореи есть люди, которые могут сыграть в баскетбол

Защитник сборной России Сергей Карасёв прокомментировал победу в первом матче чемпионата мира 2019 года с командой Нигерии (82:77) и поделился ожиданиями от встречи с командой Южной Кореи.

«Вырвали на зубах, на характере победу у Нигерии. Сейчас эмоции чуть улеглись. Все говорили, что первый матч с Нигерией очень важный. Но нельзя ни в коем случае недооценивать Корею. Уже смотрели видео. В принципе неплохая команда, есть люди, которые могут забить, могут сыграть в баскетбол. Надо выходить с полной концентрацией на игру и так же выкладываться на сто процентов.

Есть там хороший игрок — центровой Рикардо Рэтлифф (натурализованный американец, корейское имя — Гуна Ра. — Прим. «Чемпионата»). Я его раньше не видел, но на видео он выглядит очень неплохо, заметно выделяется в команде.Думаю, многим он доставлял проблем и на периметре, и под кольцом. Надо будет внимательно играть в командной защите.

Тяжело входил в игру. Возможно, сказалось волнение. Всё-таки для меня это первый чемпионат мира. Сейчас всё нормально, эмоции под контролем.

Как в Китае? Кровати супер! Очень хорошо спится. Пока никуда не выбирались: только из аэропорта в гостиницу, в зал. Питаемся в гостинице, в которой живём. Надеюсь, там не опасно», — передаёт слова Карасёва корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

Видео также доступно на "Чемпионате".