Воронцевич: усы скоро будут как у Якубовича. «Приз в студию» и всё такое

Форвард сборной России Андрей Воронцевич прокомментировал победу в первом матче чемпионата мира 2019 года с командой Нигерии (82:77) и поделился ожиданиями от встречи с командой Южной Кореи.
«Корейская сборная — сильная команда. Бросают, активны на подборах, в передачах. Показывают добротный баскетбол, поэтому нельзя их недооценивать. Несмотря на результат в матче с Аргентиной, где они больше 30 очков проиграли. Уверен, завтра они захотят реабилитироваться. Мы к этому готовимся и настраиваемся на серьезного соперника.
Корейских игроков по именам не знаем, запомнили их по номерам. Как раз №20 у корейцев сильно выделяется (натурализованный американец Рикардо Рэтлифф. — Прим. «Чемпионата»). Сегодня два видеопросмотра уже было. Проснулись, видео посмотрели, пообедали, успели отдохнуть, снова видео и на тренировку. Живём по графику. Культурная программа? Сейчас настолько плотный график, весь день четко расписан по минутам.
Усы отращиваю? Да нет, просто бритву дома забыл. Скоро как у Якубовича будут, чёрный ящик, «приз в студию» и всё такое.
Фридзон недоволен Китаем? Согласен, на самом деле много моментов, которые для европейцев непривычны. Например, в девять часов вечера отключают горячую воду в раздевалках. Надо или холодной мыться, или уже в гостинице. Или приходишь на ужин, а там уже все съела команда, которая до нас приходила. Сидишь и ждёшь, когда что-то приготовят. Здесь вообще ребята «на паузе», никуда не торопятся. Понятно, что это местная специфика.
По спортивной части всё нормально — хороший зал, раздевалки. Хотелось бы побольше зрителей. Хотя для нас это больше плюс, потому что наших болельщиков лучше слышно, как будто дома играешь. А благодаря рекламному спонсору чемпионата мира у нас на площадке на два-три российских флага больше, чем у всех остальных. Это радует.
Я бы не сказал, что местная еда какая-то специфическая. Ни разу не видели спагетти, но здесь своя лапша. Повара стараются, делают что-то похожее на европейскую еду. Соусы местные не едим, особенно острые. А вообще свой повар как у сборной Литвы — отличная идея! Нам тоже нужен свой повар. Если предложат, мы точно не откажемся», — передаёт слова Воронцевича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.
Видео доступно на "Чемпионате".
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