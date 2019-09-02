Уокер назвал отличие баскетбола на чемпионате мира от игры в НБА

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» и сборной США по баскетболу Кемба Уокер поделился мыслями об уровне игры на Кубке мира, который проходит в Китае. Уокер рассказал, чем отличается баскетбол сборных от игр в НБА.

«На чемпионате мира игра отличается от той, что бывает в НБА. На Кубке мира она более силовая. Против нашей сборной все будут пытаться сыграть в лучший баскетбол, особенно в плане силовой борьбы. Против нас будут играть жёстко. Но нам нужно сохранять спокойствие и делать своё дело», — приводит слова Уокера ESPN.

В первом матче на Кубке мира сборная США обыграла сборную Чехии со счётом 88:67.

Чемпионат мира будет проходить с 31 августа по 15 сентября. Сборная США на турнир привезла экспериментальный состав из-за отказа от участия многих лидеров.