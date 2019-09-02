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Сборная Аргентины обыграла Нигерию на Кубке мира по баскетболу

Сборная Аргентины обыграла Нигерию на Кубке мира по баскетболу
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

На Кубке мира по баскетболу состоялись очередные матчи. В группе B, в которой также выступает сборная России, сборная Аргентины одержала победу в матче с Нигерией. Встреча завершилась со счётом 94:81 (28:17, 15:26, 29:18, 22:20).

Эта победа стала для сборной Аргентины уже второй на турнире. Нигерийцы потерпели второе поражение, в первом туре они уступили россиянам.

Теперь сборной России для выхода в следующий раунд турнира нужно обыграть Южную Корею. В этом случае сборные Аргентины и России продолжат борьбу, а команды Южной Кореи и Нигерии покинут Кубок мира.

Матч Россия – Южная Корея состоится сегодня, 2 сентября. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.

ЧМ-2019 (м). Группа B. 2-й тур
02 сентября 2019, понедельник. 11:30 МСК
Нигерия
Окончен
81 : 94
Аргентина
Нигерия: Ироегбу, Юзо, Окойе, Диогу, Амину, Юдо, Мету, Занна, Окоги, Винсет, Нвора, Эрик
Аргентина: Каффаро, Вильдоса, Скола, Кампаццо, Лапровиттола, Бруссино, Фьеллеруп, Делья, Дек, Редиво, Гарино, Гальисси
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Новости. Баскетбол
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