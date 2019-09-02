Валиев: в матче с Аргентиной сборная России будет играть на победу

Центровой сборной России по баскетболу Евгений Валиев прокомментировал победу российской команды в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2019 со сборной Южной Кореи. Благодаря этой победе россияне обеспечили себе выход в следующий раунд турнира, превратив матч со сборной Аргентины в простую формальность. По словам Валиева, в матче третьего тура сборная России в любом случае будет играть на победу.
«Не думаю, что в матче с Аргентиной тренеры специально дадут кому-то отдохнуть. Мы будем играть так же, как и в остальных матчах – на победу. Завтра будет день отдыха, точнее, не совсем отдыха, восстановительную тренировку нам сделают. Я думаю, что силы найдутся», — передаёт слова Евгения Валиева корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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