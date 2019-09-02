Кулагин ярко праздновал, Базаревич подсказывал Воронцевичу. Фото победы сборной
2 сентября в Ухани на площадке стадиона «Ухань Гимназиум» сборная России по баскетболу нанесла поражение команде Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 87:73 в пользу россиян.
Самым результативным игроком матча в составе россиян стал Андрей Воронцевич, набравший 11 очков.
Сборная России после этой победы обеспечила себе место в следующем раунде. Россияне на групповом этапе одержали уже две победы. Ранее подопечные Сергея Базаревича обыграли сборную Нигерии. Две победы одержала и сборная Аргентины. Теперь Россия и Аргентина встретятся друг с другом в третьем туре.
Лучшие кадры с матча Южная Корея — Россия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Китае.
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