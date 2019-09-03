Китайский комментатор заплакал в прямом эфире после поражения от сборной Польши
Комментатор китайского телевидения, бывший игрок сборной Китая Ван Шипэн не смог сдержать слёз в прямом эфире после матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2019, в котором китайский коллектив встречался со сборной Польши. Сборная Китая уступила полякам со счётом 76:79 в овертайме. После двух туров сборная Китая делит вторую строчку в группе с командой Венесуэлы, имея в активе одну победу и одно поражение.
Ван Шипэн выступал за национальную команду Китая с 2005 года. По итогам Олимпиады 2012 года, когда Китай не смог пройти дальше группового этапа, несколько игроков сборной, включая Ван Шипэна, объявили о завершении международной карьеры.
Посмотреть видеозапись можно в твиттер-аккаунте Titan Sports.
- 3 сентября 2019
-
00:50
- 2 сентября 2019
-
23:49
-
21:57
-
19:19
-
18:52
-
18:33
-
18:32
-
18:13
-
18:11
-
18:10
-
18:04
-
17:27
-
16:23
-
15:12
-
13:55
-
13:09
-
12:05
-
11:03
-
09:09
-
04:46
-
00:45
- 1 сентября 2019
-
23:37
-
21:43
-
20:52
-
19:49
-
18:34
-
18:30
-
18:25
-
17:17
-
16:34
-
15:58
-
14:56
-
13:37
-
12:49
-
11:24
Партнерский контент