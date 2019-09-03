Китайский комментатор заплакал в прямом эфире после поражения от сборной Польши

Комментатор китайского телевидения, бывший игрок сборной Китая Ван Шипэн не смог сдержать слёз в прямом эфире после матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2019, в котором китайский коллектив встречался со сборной Польши. Сборная Китая уступила полякам со счётом 76:79 в овертайме. После двух туров сборная Китая делит вторую строчку в группе с командой Венесуэлы, имея в активе одну победу и одно поражение.



Ван Шипэн выступал за национальную команду Китая с 2005 года. По итогам Олимпиады 2012 года, когда Китай не смог пройти дальше группового этапа, несколько игроков сборной, включая Ван Шипэна, объявили о завершении международной карьеры.

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