Кулагин: мне пришлось очень тяжело в ходе подготовки к Кубку мира

Разыгрывающий сборной России Михаил Кулагин рассказал о состоянии здоровья и поделился впечатлениями от игры национальной команды на Кубке мира в Китае.

«Конечно, перед турниром и в первом матче было волнение. Но всё-таки в команде все понимают, зачем приехали в Китай. Сейчас у нас две победы, но мы настроены и дальше выкладываться на максимум.

Безусловно, это престижно – быть стартовым разыгрывающим сборной на Кубке мира. Но это в любом случае большая честь – носить майку своей страны, защищать честь страны. Выходишь ли ты в старте или со скамейки.

Если честно, мне пришлось очень тяжело в ходе подготовки к турниру. После травмы я восстанавливался больше полугода, у меня не было игровой практики. Только в сборной я провёл свои первые полноценные тренировки в контакте, так что было тяжело. Сейчас набираю форму, надеюсь, что по ходу турнира выйду на сто процентов и покажу свой максимум.

С Мотовиловым мы были знакомы раньше. В своё время еще в «Триумфе» пересекались. Он молодец, работает, старается, прибавляет. Желаю ему только лучшего, желаю выйти на новый уровень, он молодец», — цитирует Кулагина «Р-Спорт».