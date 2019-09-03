Базаревич: остановить разыгрывающих Аргентины невозможно. Попробуем притормозить

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал предстоящий матч со сборной Аргентины на чемпионате мира. Россияне и аргентинцы уже обеспечили себе путёвки в следующий раунд. Перед началом турнира аргентинцы разгромили россиян в товарищеском матче.
«Сегодня мы близки к готовности. Всё я вам не расскажу, а то план работать не будет. Нам, во-первых, нельзя дать им убежать. В той проигранной товарищеской игре мы сами дали набрать им лёгкие очки за счёт плохого нападения и плохой защиты в переходе. Если мы это уберём, будет уже другая игра. Они много очков второго шанса забили нам. Мы вообще не были похожи на себя в той игре. Плюс, нам нужно справиться с креативностью их разыгрывающих игроков, каким-то образом. Остановить их, по-моему, невозможно, но мы постараемся хотя бы их притормозить», — передаёт слова Базаревича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.
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