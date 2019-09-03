Сборная США вырвала победу у Турции в овертайме, Греция уступила Бразилии

В Китае завершился четвёртый игровой день Кубка мира по баскетболу. В главном его поединке встретились действующие чемпионы мира сборная США и команда Турции. Сборная США уверенно взяла первую четверть 26:21, но в дальнейшем подопечные Сарыджи оказали американцам достойное сопротивление. В заключительной четверти основного времени они сравняли счёт и были близки к победе. Но фол турок на последней секунде основного времени позволил команде Поповича пробить три штрафных и перевести матч в овертайм — 81:81.
В дополнительной пятиминутке Турция упустила шанс вырвать победу. Ведя в счёте 92:91, турки пробили четыре штрафных кряду и ни одного из них не реализовали. В ответной атаке сборная США заработала фолы, которые реализовал Крис Миддлтон, это позволило американцам оформить победу — 93:92.
Также вашему вниманию все результаты игрового дня.
Группа E
Япония — Чехия — 76:89 (18:18, 22:27, 15:19, 21:25)
Япония: Хачимура (21+6 подборов), Ватанабе (15 очков+5 подборов), Фазекас (12+10 подборов)
Чехия: Шильб (22), Бохачек (22), Саторански (15+6 подборов+ 7 передач)
США — Турция (26:21, 21:21, 18:19, 16:20, 12:11) ОТ
США: Миддлтон (15), Уокер (14)
Турция: Ильясова (23+14 подборов), Махмутоглу (18)
Группа F
Черногория — Новая Зеландия — 83:93 (26:31, 18:22, 21:13, 18:27)
Черногория: Иванович (18+7 передач), Вучевич (15+9 подборов)
Новая Зеландия: К. Уэбстер (25+6 подборов+7 передач), Фоту (20+ 7 подборов)
Бразилия — Греция — 79:78 (15:19, 15:21, 26:13, 23:25)
Бразилия: Варежао (22+9 подборов), Соуза (15), Барбоза (13), Гарсия (13)
Греция: Принтезис (20, Калатес (16), Я. Адетокунбо (13)
Группа G
Германия — Доминиканская Республика — 68:70 (21:16, 18:21, 13:18, 16:15)
Германия: Шрёдер (20+ 7 передач), Тейс (12+8 подборов)
Доминиканская Республика: Лиз (17), Варгас (16)
Франция — Иордания — 103:64 (25:18, 25:15, 28:17, 25:14)
Франция: Де Коло (19+8 передач), Гобер (16+13 подборов), Фурнье (13), Нтиликина (12+5 подборов+5 передач)
Иордания: Такер (20), Аббас (12+7 подборов)
Группа H
Литва — Канада — 92:69 (24:14, 22:22, 24:18, 22:15)
Литва: Улановас (15), Валанчюнас (13+ 8 подборов), Калниетис (11+6 передач)
Канада: Уилтер (24), Джозеф (15)
Австралия — Сенегал — 81:68 (18:16, 18:17, 24:17, 21:18)
Австралия: Миллз (22), Инглс (17+10 подборов+9 передач)
Сенегал: Далмейда (14), Ндойе (13+10 подборов), Ндур (13)
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