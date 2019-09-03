Сборная США вырвала победу у Турции в овертайме, Греция уступила Бразилии

В Китае завершился четвёртый игровой день Кубка мира по баскетболу. В главном его поединке встретились действующие чемпионы мира сборная США и команда Турции. Сборная США уверенно взяла первую четверть 26:21, но в дальнейшем подопечные Сарыджи оказали американцам достойное сопротивление. В заключительной четверти основного времени они сравняли счёт и были близки к победе. Но фол турок на последней секунде основного времени позволил команде Поповича пробить три штрафных и перевести матч в овертайм — 81:81.

В дополнительной пятиминутке Турция упустила шанс вырвать победу. Ведя в счёте 92:91, турки пробили четыре штрафных кряду и ни одного из них не реализовали. В ответной атаке сборная США заработала фолы, которые реализовал Крис Миддлтон, это позволило американцам оформить победу — 93:92.

Также вашему вниманию все результаты игрового дня.

Группа E



Япония — Чехия — 76:89 (18:18, 22:27, 15:19, 21:25)

Япония: Хачимура (21+6 подборов), Ватанабе (15 очков+5 подборов), Фазекас (12+10 подборов)

Чехия: Шильб (22), Бохачек (22), Саторански (15+6 подборов+ 7 передач)

США — Турция (26:21, 21:21, 18:19, 16:20, 12:11) ОТ



США: Миддлтон (15), Уокер (14)

Турция: Ильясова (23+14 подборов), Махмутоглу (18)



Группа F



Черногория — Новая Зеландия — 83:93 (26:31, 18:22, 21:13, 18:27)

Черногория: Иванович (18+7 передач), Вучевич (15+9 подборов)

Новая Зеландия: К. Уэбстер (25+6 подборов+7 передач), Фоту (20+ 7 подборов)



Бразилия — Греция — 79:78 (15:19, 15:21, 26:13, 23:25)

Бразилия: Варежао (22+9 подборов), Соуза (15), Барбоза (13), Гарсия (13)

Греция: Принтезис (20, Калатес (16), Я. Адетокунбо (13)



Группа G



Германия — Доминиканская Республика — 68:70 (21:16, 18:21, 13:18, 16:15)



Германия: Шрёдер (20+ 7 передач), Тейс (12+8 подборов)

Доминиканская Республика: Лиз (17), Варгас (16)



Франция — Иордания — 103:64 (25:18, 25:15, 28:17, 25:14)



Франция: Де Коло (19+8 передач), Гобер (16+13 подборов), Фурнье (13), Нтиликина (12+5 подборов+5 передач)

Иордания: Такер (20), Аббас (12+7 подборов)



Группа H



Литва — Канада — 92:69 (24:14, 22:22, 24:18, 22:15)



Литва: Улановас (15), Валанчюнас (13+ 8 подборов), Калниетис (11+6 передач)

Канада: Уилтер (24), Джозеф (15)



Австралия — Сенегал — 81:68 (18:16, 18:17, 24:17, 21:18)



Австралия: Миллз (22), Инглс (17+10 подборов+9 передач)

Сенегал: Далмейда (14), Ндойе (13+10 подборов), Ндур (13)