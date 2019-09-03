Видео: обзор тяжелейшей победы сборной США над Турцией на Кубке мира-2019

Сегодня, 3 сентября, сборная США по баскетболу провела матч второго тура группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит в Китае. Команде Поповича противостояла сборная Турции. Эта встреча стала пока что одной из самых ярких на турнире. Американцы дважды были в шаге от первого поражения на чемпионатах мира с 2006 года. Но на последней секунде основного времени они спаслись за счёт трёх штрафных и перевели матч в овертайм — 81:81.
А в ходе дополнительной пятиминутки, уступая в счёте 91:92, американцы допустили технический фол. Доуш Балбай не реализовал два штрафных, в последующей атаке турки заработали право на ещё два штрафных броска, на этот раз их не реализовал Джеди Осман. Американцы же воспользовались осечками соперников и за две секунды до финальной сирены реализовали свои штрафные, оформив победу со счётом 93:92.
Обзор матча представлен на официальном канале ФИБА в YouTube.
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