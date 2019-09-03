Жеребко: против Карасёва, Шведа и Мозгова играл в НБА, отличные баскетболисты

Новобранец «Химок» Юнас Жеребко, перебравшийся в межсезонье из НБА в команду Единой лиги ВТБ, вспомнил о противостояниях с российскими баскетболистами в НБА, отметив, что все они игроки очень высокого уровня.

«Рад, что смогу поиграть со Шведом в одной команде. Помню его по НБА, а также по чемпионату Европы 2013 года. Все знают, насколько он талантлив. Он может забить, создать себе момент, отдать передачу. У нас были битвы на площадке, но сейчас мы одноклубники и объединены общей целью

Кстати, против Карасёва, Шведа и Мозгова я играл и в НБА, все они отличные баскетболисты. Здорово, что теперь мы будем выступать вместе. Это талантливые парни, и если мы приложим усилия, то сможем добиться многого. Прежде всего нужно начать тренироваться. Интересно будет посмотреть, как тренеру удастся распределить наши роли", — приводит слова Жеребко официальный сайт «Химок».