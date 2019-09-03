Жеребко: против Карасёва, Шведа и Мозгова играл в НБА, отличные баскетболисты

Новобранец «Химок» Юнас Жеребко, перебравшийся в межсезонье из НБА в команду Единой лиги ВТБ, вспомнил о противостояниях с российскими баскетболистами в НБА, отметив, что все они игроки очень высокого уровня.
«Рад, что смогу поиграть со Шведом в одной команде. Помню его по НБА, а также по чемпионату Европы 2013 года. Все знают, насколько он талантлив. Он может забить, создать себе момент, отдать передачу. У нас были битвы на площадке, но сейчас мы одноклубники и объединены общей целью
Кстати, против Карасёва, Шведа и Мозгова я играл и в НБА, все они отличные баскетболисты. Здорово, что теперь мы будем выступать вместе. Это талантливые парни, и если мы приложим усилия, то сможем добиться многого. Прежде всего нужно начать тренироваться. Интересно будет посмотреть, как тренеру удастся распределить наши роли", — приводит слова Жеребко официальный сайт «Химок».
- 3 сентября 2019
-
22:18
-
22:00
-
20:24
-
19:23
-
18:40
-
17:53
-
16:50
-
16:38
-
16:17
-
16:10
-
16:03
-
15:49
-
14:34
-
12:03
-
11:01
-
09:15
-
00:50
- 2 сентября 2019
-
23:49
-
21:57
-
19:19
-
18:52
-
18:33
-
18:32
-
18:13
-
18:11
-
18:10
-
18:04
-
17:27
-
16:23
-
15:12
-
13:55
-
13:09
-
12:05
-
11:03
-
09:09