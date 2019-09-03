Коркмаз — о проигрыше сборной США: Турция должна гордиться этим матчем

Свингмен сборной Турции и «Филадельфии Сиксерс» Фуркан Коркмаз поделился мыслями о поражении (92:93) национальной команды в матче второго тура группового турнира чемпионата мира со сборной США. Сборная Турции уступила в овертайме.

«Для нас не так уж и важно, кто соперник. Мы пытаемся быть собой. У нас много молодых игроков и много опытных. Когда выходим на площадку, хотим только побеждать. В составе команды США много игроков, способных изменить ход встречи. Сегодня игра была в наших руках, но нам нужно прибавлять в уверенности. Мы можем гордиться этим матчем.

Но поражение оказалось болезненным. Самое главное для нас — оставить всё позади и фокусироваться на матче с командой Чехии", — приводит слова Коркмаза Eurohoops.