Форвард «Бруклина» Куруц арестован при попытке задушить девушку

Форвард «Бруклин Нетс» Родион Куруц столкнулся с проблемами с законом. По сведением издания New York Daily News, ссора баскетболиста со своей девушкой закончилась рукоприкладством и могла иметь тяжёлые последствия.

В ходе конфликта с возлюбленной Куруц потерял самообладание и начал её душить. Позже он нанёс ей несколько ударов и пригрозил покончить с собой. Инцидент произошёл в квартире Куруца в районе Бруклина. Судебное заседание по делу состоится в октябре, на данный момент Куруц освобождён из под ареста без залога.

Минувший сезон для 23-летнего латвийца стал дебютным в НБА. В регулярном чемпионате он принял участие в 63 встречах, набирая в них 8,9 очка и собирая 3,9 подбора. В плей-офф Куруц появлялся на паркете в четырёх матчах, набирая в них 6,3 очка и собирая 5,0 подбора в среднем.