Зубков: сборная России не справилась с задачей в матче с Аргентиной

Форвард сборной России Андрей Зубков прокомментировал итоги матча сборных России и Аргентины, который закончился поражением россиян со счётом 61:69.



«Мы сегодня очень много промазали бросков, в том числе, трёхочковых. Я считаю, что мы сегодня не справились с задачей. Они набирали очки с быстрых прорывов или с наших потерь. И мы потеряли в первой половине 12, а потом я даже не знаю, сколько там было. Могу сказать, что мы играли классно, может быть боролись, но это не результат. Мы хотели выиграть, могли выиграть по этой игре. Нужно поработать над ошибками, у нас впереди два важных матча, которые определят многое. На отдых день, впереди перелёт, но мы будем готовы.

Сопин? Он молодец. Я ничего не могу сказать, если бы не он, могли улететь больше, не знаю. Он дал импульс, может что-то потерял в защите, но он молодец», — передаёт слова Зубкова корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

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