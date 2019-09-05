Сборная Турции не сумела пробиться в следующий этап Кубка мира

На чемпионате мира по баскетболу в Китае произошла первая громкая сенсация. Сборная Турции не сумела пробиться в следующий этап после того, как проиграла сборной Чехии в заключительном матче группового этапа. Встреча завершилась со счётом 91:76.

Турецкие баскетболисты сумели выиграть лишь третью четверть. При этом они провалили первую и заключительную десятиминутки. Во время этих четвертей чехи обеспечили себе преимущество в 15 очков.

Сборная Турции в итоге на турнире одержала лишь одну победу, обыграв в стартовом матче Японию (86:67). После этого турецкие баскетболисты в овертайме уступили США (92:93). В следующий этап из группы E теперь выйдут США и Чехия. Американцы сегодня, 5 сентября, сыграют с японцами.