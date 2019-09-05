Сборная Турции не сумела пробиться в следующий этап Кубка мира
На чемпионате мира по баскетболу в Китае произошла первая громкая сенсация. Сборная Турции не сумела пробиться в следующий этап после того, как проиграла сборной Чехии в заключительном матче группового этапа. Встреча завершилась со счётом 91:76.
Турецкие баскетболисты сумели выиграть лишь третью четверть. При этом они провалили первую и заключительную десятиминутки. Во время этих четвертей чехи обеспечили себе преимущество в 15 очков.
Сборная Турции в итоге на турнире одержала лишь одну победу, обыграв в стартовом матче Японию (86:67). После этого турецкие баскетболисты в овертайме уступили США (92:93). В следующий этап из группы E теперь выйдут США и Чехия. Американцы сегодня, 5 сентября, сыграют с японцами.
ЧМ-2019 (м). Группа E. 3-й тур
05 сентября 2019, четверг. 11:30 МСК
Турция
Окончен
76 : 91
Чехия
Турция: Осман - 24, Коркмаз - 16, Махмутоглу - 14, Эрден - 8, Ильясова - 6, Уилбекин - 5, Бирсен - 2, Шанлы - 1, Балбай, Арар, Тунджер, Арслан
Чехия: Грубан - 18, Балвин - 17, Ауда - 16, Богачик - 15, Саторански - 11, Шильб - 8, Пумпрла - 2, Петерка - 2, Кржиж - 2, Выорал, Ширжина, Пализа
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