Базаревич рассказал, что ему не нравится в европейском баскетболе

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился мнением о разнице в отношении к специалистам в Европе и НБА.

«Я сейчас одну вещь скажу, надеюсь, её как-то растиражируют. У меня есть некое ощущение, что когда все смотрят на НБА — там большая конкуренция, и всё такое — и все говорят, ну вот этим надо дать время, вот они тут молодых сейчас разовьют, вот у них есть три-четыре года до прайма. Все научились терминам: «чемпионское окно», и так далее.

А когда это касается Европы, все считают, что надо прийти, и команда должна заиграть сразу! Видимо, считается, что в НБА тренеры такие, не очень, а в Европе — чуваки! То есть от них можно потребовать за месяц стиль создать, выработать культуру, ну всё что угодно! А вот в НБА им нужно много времени! Почему так? Или, грубо говоря, команда до нового года не заиграла, давай этого тренера отправим. Это какой-то нонсенс!», — сказал Базаревич в подкасте «Панда Джеймс».