Сборная Греции пробилась в групповой этап Кубка мира по баскетболу — 2019

Сборная Греции обыграла команду Новой Зеландии в матче третьего тура предварительного этапа чемпионата мира — 2019. Греки с первой же четверти захватили инициативу, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в 9 очков. Во втором игровом отрезке новозеландцам удалось сократить отставание на два очка.



После большого перерыва игра продолжилась в равном ключе. В итоге новозеландцам так и не удалось отыграть отставание. Итоговый счёт встречи — 103:97 в пользу греков. Эта победа позволила греческой сборной пробиться в следующий раунд, оставив новозеландцев за бортом основного турнира.



В другом матче игрового дня сборная США разгромила Японию со счётом 98:45.



Чемпионат мира по баскетболу — 2019.



Предварительный этап



Результаты матчей шестого игрового дня



Группа E



Турция — Чехия — 76:91

США — Япония — 98:45



Группа F



Греция — Новая Зеландия — 103:97

Бразилия — Черногория — 84:73



Группа G



Доминиканская Республика — Франция — 56:90

Германия — Иордания — 96:62



Группа H



Литва — Австралия — 82:87

Канада — Сенегал — 82:60.