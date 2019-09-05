Сборная Греции пробилась в групповой этап Кубка мира по баскетболу — 2019

Сборная Греции обыграла команду Новой Зеландии в матче третьего тура предварительного этапа чемпионата мира — 2019. Греки с первой же четверти захватили инициативу, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в 9 очков. Во втором игровом отрезке новозеландцам удалось сократить отставание на два очка.
После большого перерыва игра продолжилась в равном ключе. В итоге новозеландцам так и не удалось отыграть отставание. Итоговый счёт встречи — 103:97 в пользу греков. Эта победа позволила греческой сборной пробиться в следующий раунд, оставив новозеландцев за бортом основного турнира.
В другом матче игрового дня сборная США разгромила Японию со счётом 98:45.
Чемпионат мира по баскетболу — 2019.
Предварительный этап
Результаты матчей шестого игрового дня
Группа E
Турция — Чехия — 76:91
США — Япония — 98:45
Группа F
Греция — Новая Зеландия — 103:97
Бразилия — Черногория — 84:73
Группа G
Доминиканская Республика — Франция — 56:90
Германия — Иордания — 96:62
Группа H
Литва — Австралия — 82:87
Канада — Сенегал — 82:60.
- 5 сентября 2019
-
17:20
-
16:11
-
15:50
-
14:47
-
13:33
-
13:27
-
12:01
-
10:36
-
09:18
-
03:05
- 4 сентября 2019
-
23:24
-
19:43
-
19:01
-
18:59
-
18:42
-
18:20
-
18:17
-
17:36
-
17:04
-
16:26
-
15:23
-
14:48
-
13:40
-
12:29
-
10:43
-
09:24
-
00:22
- 3 сентября 2019
-
23:56
-
22:18
-
22:00
-
20:24
-
19:23
-
18:40
-
17:53
-
16:50