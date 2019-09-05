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Сборная Греции пробилась в групповой этап Кубка мира по баскетболу — 2019

Сборная Греции пробилась в групповой этап Кубка мира по баскетболу — 2019
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Сборная Греции обыграла команду Новой Зеландии в матче третьего тура предварительного этапа чемпионата мира — 2019. Греки с первой же четверти захватили инициативу, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в 9 очков. Во втором игровом отрезке новозеландцам удалось сократить отставание на два очка.

После большого перерыва игра продолжилась в равном ключе. В итоге новозеландцам так и не удалось отыграть отставание. Итоговый счёт встречи — 103:97 в пользу греков. Эта победа позволила греческой сборной пробиться в следующий раунд, оставив новозеландцев за бортом основного турнира.

В другом матче игрового дня сборная США разгромила Японию со счётом 98:45.

Чемпионат мира по баскетболу — 2019.

Предварительный этап

Результаты матчей шестого игрового дня

Группа E

Турция — Чехия — 76:91
США — Япония — 98:45

Группа F

Греция — Новая Зеландия — 103:97
Бразилия — Черногория — 84:73

Группа G

Доминиканская Республика — Франция — 56:90
Германия — Иордания — 96:62

Группа H

Литва — Австралия — 82:87
Канада — Сенегал — 82:60.

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