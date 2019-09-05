Саврасенко: если Зубков и Воронцевич не сбавят темп, то поборемся за медали

Чемпион Европы, трёхкратный победитель Евролиги Алексей Саврасенко поделился ожиданиями от предстоящей игры сборной России на Кубке мира — 2019 против Польши в рамках группового этапа первенства. На предварительном этапе россияне обыграли Нигерию и Южную Корею, а также уступили Аргентине. Россияне продолжат выступление на втором групповом этапе.



«Нам по силам выиграть у Польши. Главное — и дальше гнуть свою линию. Наши форварды Андрей Воронцевич и Андрей Зубков провели сильные три игры. Если они не сбавят темпа, то мы сможем пройти далеко — не только в четвертьфинал, но и побороться за медали», — цитируют Саврасенко «Известия».